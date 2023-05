Le Food square festival à Marchin: quatre jours gourmands et un bilan positif (photos)

Au menu de ces quatre jours de festivités: un petit tour du monde culinaire de l’Italie au Brésil en passant par… la Russie. L’objectif (in)avoué ? Faire évoluer les mentalités en permettant aux food trucks présents de démontrer que la street food n’est pas de la malbouffe. La première date de 2023 a donc fait le plein, sur la place de Belle-Maison, à Marchin. Le début d’une longue série ? "Nous retournerons à Namur du 3 au 6 août et nous avons deux autres dates prévues au mois de septembre, une en province de Liège et une seconde en province de Namur, normalement, confie le gérant de MAJ Event. On envisage également de refaire d’autres événements dans de plus petites villes ou communes et renouveler l’expérience ici à Marchin également. On se rend compte qu’on attire un autre public, plus fidèle. On a quand même de nombreuses personnes qui sont venues sur le site les quatre jours de festival." Un tour du monde gustatif qui a donc encore de beaux jours devant lui, c’est certain.