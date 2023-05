Le Food Square Festival revient ce week-end à Marchin avec des nouveautés

Cet été sera synonyme de découvertes culinaires et pas seulement. L’événement revient du 11 au 14 mai, sur la place de Belle-Maison, avec des nouveautés. "Le prix d’entrée est fixé à 2 €. La base de notre concept reste la même. On mise sur la street food avec 19 food trucks, il y aura des concerts, des artistes de rue, des animations pour les enfants et pour les mamans ce dimanche, évidemment, pour la Fête des mères, sourit l’organisateur hutois. Cette année, nous avons par contre voulu axer notre formule avec une partie bien-être et santé. Nous organiserons différentes séances de sports et des initiations qui seront prises en charge par des partenaires locaux. Il y aura le Beauty Truck de la Héronnaise Jessica Van Leda. On veut ainsi montrer que la street food ce n’est pas de la malbouffe. Les gens font souvent cette association mais c’est tout à fait faux."

Et pour le démontrer, les organisateurs ont réalisé une vidéo de sensibilisation avec la nutritionniste hutoise, Marie-Aude Delmotte. L’objectif ? Montrer que les food rucks peuvent être aussi alliés de la diététique. "On avait envie de développer cet axe depuis un an, mais c’était moins évident de le proposer à Namur, car c’est une région qu’on connaît moins, ajoute Axel Marchand. À Marchin, c’est plus facile et le cadre verdoyant s’y prête mieux."

Page Facebook: "Food Square Festival".