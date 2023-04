Marchin se mobilise pour ses petits commerces

Marchin retenue pour "Objectif Proximité"

Le collège communal marchinois a d’ailleurs décidé de rebooster son économie locale il y a plusieurs mois et compte bien poursuivre sur sa lancée. "Nous avons obtenu le subside pour l’appel à projets “Objectif Proximité”, rappelle Stéphanie Bayers. C’est un dispositif qui aide les petits commerçants ou les petites surfaces à s’implanter ou à se réinventer. On a donc une bonne dynamique de ce côté-là." Si, au départ, seuls les centres urbains étaient visés par le dispositif, le gouvernement wallon a finalement décidé de l’étendre à l’ensemble des villes et communes wallonnes. L’appel à projets comporte ainsi deux volets. Le premier vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides et le second est destiné aux commerçants en activité désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice. Ceci en lien avec les besoins identifiés de la centralité.

À la clé, il y a donc un plafond de 6 000 € pour chaque commerçant. La prime versée aux candidats pourra donc aller jusqu’à 60% des dépenses. Du côté de l’opposition, on soutient sans réserve la motion. "Je veux d’ailleurs souligner l’excellent travail de l’Agence de développement local concernant la dynamique économique pour les commerçants et les indépendants, intervient André Struys, conseiller communal Écolo. La brochure qui a été éditée et qui reprend l’ensemble des acteurs économiques était très bien réalisée et avait tout son sens." Le conseil communal a également voté à l’unanimité une motion de soutien aux travailleurs des enseignes Delhaize.