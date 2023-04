Avant la Flèche wallonne, élèves de 6e primaire et résidents du Château vert ont triomphé de la côte de Basse, à Marchin

Il n’était d’ailleurs pas le seul à l’avoir grimpée, cette fameuse côte. En effet, 59 élèves, issus des différentes écoles de Marchin, se sont essayés à l’épreuve. Parmi eux, on retrouve Maxime Grenier, de l’école Saint-Joseph, pour qui la côte de Basse n’était pas tout à fait inconnue. “Je suis venu m’entraîner hier avec mes frères. Et d’ailleurs, je suis content parce que je pense que j’ai fait un meilleur temps aujourd’hui !” Et donc, pour l’avoir grimpée plusieurs fois, un verdict sur la difficulté ? “Au début, ça va. Mais ça devient plus dur quand on arrive à la boucherie.” Son teint bien rouge semblait effectivement confirmer ses dires.

Élèves de 6e primaire et résidents du Château vert ont triomphé de la côte de Basse, à Marchin

En revanche, pour Dany Delfosse, la côte de Basse était une grande première. Son manque d’expérience en la matière lui a d’ailleurs joué un mauvais tour. “J’ai commencé la côte en sixième vitesse. J’ai su rouler comme ça jusqu’au quart de la côte, mais après, j’ai dû redescendre en quatrième.” Mais pour tous les deux, c’était mission accomplie: ils ont réussi à grimper toute la côte sans mettre le pied à terre.

Sensibiliser les enfants au handicap

Celui qui est à l’origine de ce projet, c’est Nicolas Valente, coordinateur du centre sportif local de Marchin. “C’est vraiment une belle réussite, se réjouit-il. Il fait beau. Je vois du dépassement de soi, des sourires et de la bienveillance sur le visage des enfants. Je ne pouvais pas rêver mieux.” Cette bienveillance, elle est vis-à-vis des résidents du Château vert -un centre d’accueil pour personnes handicapées- qui participent à la course. “En créant cet événement, je voulais réunir des élèves de sixième primaire et des résidents du Château vert, pour sensibiliser les enfants au handicap.” Pour lui aussi, la mission était donc accomplie.

Et effectivement, cinq résidents du Château vert sont venus à bout de la côte de Barse, aux côtés de leurs éducateurs. Parmi eux, on retrouve Mamadou Bary, 18 ans. “Il est venu voir l’épreuve l’année dernière et comme il aimait bien, il a décidé de participer”, commente son éducateur Romain Naniot. “Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que Mamadou était fier de lui au sommet de la côte. “Je suis content de l’avoir fait. Ça s’est bien passé”, se réjouit-il.

Bref, il a fait bon, les enfants se sont bien amusés, les résidents du Château vert aussi, et les organisateurs ont atteint leurs objectifs. Au final, que demander de plus ?