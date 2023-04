C’est un géant mondial qui s’implante à Marchin. Le motoriste Safran Aero Boosters a décidé d’investir la vallée mosane, sur un ancien site d’ArcelorMittal, pour lancer sa nouvelle filiale "Safran Blades". Une usine de 10 000 m qui produira des aubes de compresseur pour moteurs d’avions. "Actuellement, la production se fait au Canada, aux États-Unis, en Chine et en Israël. Nous avions donc la volonté de la développer chez nous, débute Mathieu Deladrière, directeur général de Safran Blades. Alors, pourquoi Marchin ? Parce qu’il était important pour nous de rester proche de notre siège social, situé à Herstal, et parce qu’on est également très attentif à notre environnement. On trouve qu’il est plus intéressant de réhabiliter une friche industrielle plutôt que d’abattre des arbres afin de construire un nouveau bâtiment."

Les halls HP3 et HP4 d’Arcelor ont donc trouvé une nouvelle affectation. Le site présente également l’avantage d’avoir une puissance électrique suffisamment élevée pour accueillir Safran. "On a également vu l’opportunité d’expansion du lieu. Il y a d’autres bâtiments sur lesquels on pourrait se positionner à terme ou attirer d’autres partenaires. J’ai envie de penser que ce n’est que le début", sourit le directeur général.

"Plus vite ils commencent, mieux ce sera"

Avant de lancer les premières productions, il faut à la société liégeoise débourser 50 millions d’euros et obtenir son permis unique. Dans le cadre de cette démarche, les autorités marchinoises ont proposé au groupe de rencontrer les Marchinois lors d’une réunion d’informations afin d’exposer le projet et de répondre aux craintes. Certains sont venus par curiosité, d’autres par opportunité d’un éventuel emploi… Au total une cinquantaine de Marchinois s’est rendue ce lundi à l’administration communal. Une présentation qui aura mis tout le monde d’accord et qui aura permis de rassurer. Mathieu Barbé, gérant de Mat Méca Bike au cercle Saint-Éloi, est venu rencontrer ses futurs voisins. "Je suis venu pour comprendre le projet et voir aussi comment mon propre bâtiment va s’inscrire sur ce même site. Je suis désormais rassuré et plus vite ils commencent, mieux ce sera pour moi au niveau de la sécurité du site mais aussi de l’économie, confie-t-il. Je vois d’ailleurs la possibilité aussi de pouvoir collaborer. Je pourrai leur fournir des vélos pour le déplacement de leurs employés à l’intérieur du site. Pour moi, cette arrivée n’apporte que du positif pour la commune, le redéploiement de la vallée mais aussi pour l’histoire de ce site industriel."

"L’impact sera positif pour l’économie"

L’arrivée de Safran Blades se concrétise et pour la Commune, la réunion a permis d’apaiser tous les doutes. "Je suis content de voir que les citoyens se sont intéressés au projet, embraye Adrien Carlozzi, le bourgmestre. La présentation a permis de balayer toutes les craintes et de démontrer que les nuisances seront quasi inexistantes. L’impact sera positif pour l’économie, pour l’emploi, pour l’environnement et pour les riverains. C’est une entreprise 4.0 qui s’implante à Marchin. Attirer un groupe comme Safran, c’était inespéré."