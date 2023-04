Safran s’implante à Marchin : une réunion d'informations prévue ce lundi

Les halls HP3 et HP4 du site d’ArcelorMittal ont trouvé preneur en décembre dernier. La société liégeoise Safran Aero Boosters, spécialisée dans la production d’éléments de moteurs aéronautiques, souhaite, en plus de rénover les anciens bâtiments, implanter une forge de précision pour la production d’aubes de compresseur en titane (aubes de moteurs d’avions). Un investissement de 50 millions d’euros et qui devrait entraîner la création d’une centaine d’emplois. Mais avant de concrétiser les choses, le groupe doit se contraindre à un passage obligé ; l’avis d’enquête publique. Ce lundi soir, une réunion d’information destinée à présenter le projet et à répondre aux questions, est donc prévue à 18h30 à l’administration communale (rue Joseph Wauters 1A) en présence de représentants de la société Safran et des autorités politiques marchinoises. "C’est une réunion qu’on a voulue dans le cadre de la demande du permis unique qui est nécessaire pour l’implantation du groupe, explique Adrien Carlozzi, le bourgmestre. On pensait cette rencontre nécessaire pour répondre aux questions des Marchinois mais aussi peut-être à certaines craintes liées à l’environnement ou aux nuisances sonores par exemple. Je me doute que certains voudront venir à cette réunion pour savoir combien d’emplois seront créés et de quel type mais ici, l’objectif est uniquement sur l’aspect environnemental."