La Marchinoise, Mélanie Andernack, devenue architecte d'intérieur après son AVC, a reçu le prix de la citoyenneté par CAP48

"Je n’ai jamais voulu baisser les bras"

À la suite de son AVC, elle a perdu des facultés motrices du côté gauche. Son handicap c’est aujourd’hui une histoire de renoncement mais aussi de nouvelle chance et de nouveau départ. "Même en pleine pandémie de coronavirus, je n’ai jamais eu peur. Je voulais une activité professionnelle qui me permette d’avoir des horaires flexibles compatibles avec la vie de famille, mes soins et ma santé encore fragile. Devenir indépendante était donc une évidence, ajoute Mélanie Andernack. Et puis, avec le confinement, les gens avaient envie de refaire leurs intérieurs pour se sentir mieux chez eux ou adapter aux nouveaux modes de vie. Avec AM Intérieur, je fournis des services de coaching déco, d’aménagement intérieur, de simulation 3D et de suivi de travaux." Une force de courage qui est aujourd’hui reconnue. La Marchinoise vient en effet de remporter le prix de la citoyenneté délivré par CAP48. Une récompense qui vise à valoriser récompenser les personnes en situation de handicap qui ont réussi leur inclusion dans leur travail. "Pour moi c’est un bel aboutissement qui prouve que tout le monde peut y arriver quelles que soient les épreuves à traverser. C’est un peu le message que j’ai envie de porter et de véhiculer à travers mon parcours. Je n’ai jamais voulu baisser les bras et je compte bien continuer d’être heureuse et de m’épanouir dans ma vie professionnelle et de famille."