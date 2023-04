14 nouveaux logements sociaux à Marchin pour un budget de 2 226 000 €

C’est un tout nouveau paysage que les habitants des rues de Huy et de la Fontaine, à Marchin, découvriront prochainement. Le gouvernement wallon vient finalement de retenir le projet de construction de 14 logements sociaux et allouer un montant de 2 226 000 €. "Au moment du plan de relance lancé par le ministre du Logement, Christophe Collignon, Meuse Condroz Logement (MCL) avait rentré le dossier mais nous n’avions pas été retenus, rappelle Éric Lomba, administrateur et ancien président de MCL. Mais finalement plusieurs opérations n’ont pas pu se concrétiser donc l’enveloppe a été redistribuée pour réaffecter le budget dans d’autres projets dont celui de Marchin." Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ces futures habitations viendront compléter l’offre marchinoise. "Nous sommes en train de terminer la construction de 21 logements qui seront prochainement inaugurés au Thier de Huy, note Michel Delhalle, directeur de MCL. On a une forte demande pour des habitations d’une ou de deux chambres, donc la nouvelle arrive au bon moment." Cette année, la société a fait ériger 16 nouvelles habitations et comptabilise, au total, un peu plus de 2000 logements sur les 14 communes affiliées dans la région (Huy, Amay, Engis, Héron, Burdinne, Marchin, Modave, Clavier, Tinlot, Nandrin, Saint Georges, Villers le Bouillet, Verlaine et Wanze). Autres gros dossier également : celui des rénovations du bâti existant. "Nous avons ciblé 400 logements à rénover. Malheureusement, avec la crise, nous avons dû revoir nos ambitions à la baisse", reprend Michel Delhalle.