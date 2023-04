Panique dans une classe de l’athénée royal de Marchin, après l’irruption d’un plaisantin qui a simulé un attaque terroriste

Un événement malheureux qui fait remettre en question la sécurité du site entouré par la forêt et la végétation. "On va réfléchir à des mesures de surveillance dans le cadre du raisonnable et du faisable car je ne peux pas quadriller 13 ha de terrain. On ne peut pas fermer l’école entièrement et ce n’est pas possible." La question d’un exercice visant à confronter les enseignants et les élèves à ce genre de situation n’est pas encore à l’ordre du jour. "Je ne veux pas tomber dans le mélodrame. Certains établissements ont organisé des exercices de prévention mais ça a eu l’effet inverse. Certains se sont retrouvés traumatisés et angoissé à cause de cet entraînement", conclut le directeur de l’athénée.