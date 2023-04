100 ans du café "Chez Ruelle" à Marchin: ça commence ce samedi

Top départ pour les animations prévues par Jean-Paul Ruelle pour fêter le centenaire de son café. L’établissement marchinois, installé sur la place de Belle-Maison, a vu défiler trois générations de Ruelle depuis le 6 octobre 1923. Pour les différentes manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année, les traditions de bistro seront respectées. "Ce samedi ce sera le premier événement avec un tournoi de belote dès 19h, annonce Jean-Pol Ruelle. On veut évidemment organiser des manifestations conviviales et familiales dans l’ambiance du café. Le mercredi 19 avril, tradition oblige, nous diffuserons la Flèche wallonne sur grand écran. C’est un événement incontournable chez nous." Et puis il y a d’autres acteurs locaux qui ont décidé cette année de faire un clin d’œil au Marchinois. "Le 1er mai c’est la balade gourmande du clos de la préalle. Les amateurs passeront chez moi en hommage pour déguster les quatre bières du centenaire. Le 13 mai l’ASBL Solidar’note organise la présentation de son festival chez nous avec un concert. Le mois de juin se poursuivra également en musique avec le cabaret “crazy Ruelle cent flammes” les 3 et 4 juin et les 9,10 et 11 juin. Enfin, je jouerai de l’accordéon pour la fête de la musique, le 24 juin" , conclut Jean-Pol Ruelle.