Marchin: une chasse aux œufs ludique pour éveiller les sens et… la gourmandise

L’arrivée du printemps est l’occasion rêvée pour faire le plein d’énergie et de chocolat. Si les traditionnelles chasses aux oeufs se déroulent ce lundi 10 avril, Marchin a décidé de faire les choses un peu différemment. "Nous organiserons notre événement le 12 avril. Nous voulions le faire un mercredi après-midi pour convier les enfants de l’accueil extrascolaire, précise Gaëtane Donjean, échevine du Plan de Cohésion Sociale (PCS). L’après-midi sera gratuite et accessible à tous les Marchinois mais on cible surtout les jeunes des familles du CPAS et du PCS." Plus qu’une simple chasse, les services communaux visent ainsi à une journée récréative et ludique. "C’est la première fois que nous organisons les choses sous cette forme, confie Stéphanie Bayers, présidente du CPAS. O n ne voulait pas faire un événement traditionnel où les enfants se poussent pour avoir le plus de chocolats. On propose donc cinq ateliers sous forme d’épreuves sur les cinq sens. À la fin du parcours, les enfants pourront gagner leurs friandises. Il y aura aussi des ateliers jeux de société, grimage, coloriage et galets voyageurs." Une organisation menée par le service ILA (Initiative Locale d’Accueil) en collaboration avec l’Accueil Temps Libre, l’asbl Devenirs et qui joint également les aînés de la commune. "Les stands seront tenus par les membres du Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA), ajoute Gaëtane Donjean. On essaye toujours, le plus possible, de proposer des collaborations intergénérationnelles. Les échanges sont plus riches lorsqu’on mélange les publics."