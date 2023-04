Des élèves du Chili en échange à l’Athénée de Marchin

Un lien historique

Vous vous demandez pourquoi ces élèves d’une école chilienne sont à Marchin ? La réponse est simple. Dans les années 50, une scission se fait au sein du conseil d’administration de l’école (auparavant un internat pour garçon). "Un aumônier, le Père Polin, était présent dans le conseil. Il décide de partir au Chili et de fonder une école à Santiago sur les mêmes bases pédagogiques et les mêmes valeurs que nous défendons", explique le directeur de l’école.

Plus de 70 ans plus tard, les deux écoles sont toujours en lien. Cette année, des élèves chiliens sont en visite à Marchin. "Nous sommes très contents de vous accueillir chez nous, même s’il pleut souvent en Belgique, s’amuse le bourgmestre. Je pense que ce type d’échange permet d’apprendre une autre manière de vivre et c’est bien de pouvoir se nourrir chacun de nos particularités, de nos différences. C’est comme ça que le monde évolue de manière positive", conclut Adrien Carlozzi.

"Nos élèves (25 rhétoriciens) sont partis en octobre et en novembre au Chili afin de rencontrer les élèves chiliens. Pendant 4 semaines, ils ont pu découvrir une nouvelle manière de vivre, une nouvelle culture, etc.", explique le directeur de l’école, Pierre Pagnoul. "On a vraiment découvert des gens qui défendent les mêmes valeurs que nous, que celles valorisées par l’établissement: le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, etc", conclut le directeur.

Les élèves vont rester pendant 4 semaines aux côtés des jeunes Marchinois. Ils ont de 16 à 18 ans, et logent chez des parents d’élèves. Ce sont les parents qui s’en occupent après l’école et durant les week-ends. "On parle fort, on rit beaucoup, on pleure beaucoup, on fait des gestes. C’est le bruit avec le cœur comme je dis toujours. Quand les élèves belges sont venus au Chili, on a bien vu qu’ils n’étaient pas habitués. Mais petit à petit, ils ont aimé cette façon de vivre", s’amuse Jimena Gomez Valenzuela, professeure de religion au Collège Notre Dame de Santiago.