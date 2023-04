La ligne 126, entre Clavier et Marchin, un joli coup de pédale sur l’histoire et le patrimoine local

Inaugurée en 1872 par la compagnie Hesbaye Condroz, la ligne de chemin de fer 126 avait pour objectif de desservir les anciens sites industriels tels que les hauts fourneaux ou les tôleries Delloye-Matthieu. Après la Seconde guerre mondiale, la ligne est progressivement fermée, faute de trafic de marchandises, dès 1965. Le déferrement quasi intégral est effectué en 2008 et la voie est désormais empruntée par les promeneurs, cyclistes et cavaliers.

Aujourd’hui, le chemin de promenade offre 24 km de dépaysement, de découvertes patrimoniales, culturelles ou gustatives mais aussi un joli plongeon dans l’histoire grâce aux aménagements et panneaux didactiques réalisés par le Syndicat d’initiative "Entre Eaux et Châteaux". Muni d’une carte détaillée proposée par la maison du tourisme Terres de Meuse, vous ne raterez rien des fleurons du Condroz où prendre le temps de s’arrêter. Tout pour apprendre à devenir de vrais guides nature aux mollets musclés.

Le clin d’œil au train à tous les arrêts

Ce qui séduit le plus ? Les anciens points d’arrêt réaménagés comme sur les quais de gare. En clin d’œil à l’ancienne voie ferrée, le Syndicat d’initiative a installé, tous les 1,5 km, des bancs wagons pour se replonger dans l’histoire à l’aide des panneaux didactiques: anecdotes sur le lieu, légendes locales, explications sur la faune et la flore ou encore les bonnes adresses à proximité, la vallée du Hoyoux n’aura plus aucun secret pour vous.

Coup de cœur également pour les anciens arrêts en béton laissés en l’état et les gares comme celle de Les Avins ou de Barse. La balade se poursuit tantôt au fil du Hoyoux, tantôt entre châteaux, tantôt au milieu des champs. Randonner avec des enfants ou entre amis en vous amusant et en apprenant, c’est désormais possible grâce aux nouveaux aménagements.

Des coins pique-niques et barbecue

C’est promis, c’est bientôt la fin de "l’Âge de glace" en Belgique. Alors, avec le retour des beaux jours, il est temps de sortir de son terrier pour faire le plein de soleil, de vitamine D et de barbecues. Et pour ça, le Syndicat d’initiative a également prévu de vous faire tester l’adage qui dit qu’après l’effort, il y a le réconfort. Plusieurs espaces pour profiter d’un barbecue ont été aménagés à côté de tables de pique-niques. Et si le cœur vous en dit, une pause est également possible dans les brasseries et établissements horeca également renseigné sur la carte.

Enfin, dans la liste des loisirs, les amateurs de pêche pourront retrouver deux espaces où il est possible de s’adonner à cette passion. D’autres lieux invitent également à la flânerie et à la découverte comme le Val Tibiémont, avec les ruines d’un château fort détruit en 1635, ou le château de Roiseux, où vous pourrez conter la légende mettant en scène le seigneur, un ermite, le diable et le Hoyoux. Un plongeon réussi qui vous séduira, à coup sûr…

Le Syndicat d’initiative proposera des balades commentées durant le mois de juin. Infos sur le www.eauxetchateaux.be