Marchin s’associe avec la SPI pour le redéploiement économique du site Godin

Le car-wash a ainsi été le premier à s’implanter en 2017, non loin du château d’eau, aujourd’hui rénové en logement. La deuxième étape de cette vaste transformation se concrétisera prochainement avec le projet Prométhée qui comprend la construction de 52 appartements et une surface commerciale de 400 m2. Pour le reste tout est possible. Si la SPI, propriétaire des lieux, a déjà investi une partie du site, il y a encore de nombreux espaces à créer. "Il y a déjà une partie qui a été parcellée mais on a envie d’avancer et de morceler la suite, amorce Stéphanie Bayers, échevine de l’Agence de Développement Local (ADL). On reçoit beaucoup de demandes d’entreprises et de PME mais on ne peut pas encore y répondre pour l’instant." Il faut dire que le site, situé en bordure immédiate du Hoyoux et le long de la nationale 641, a de quoi séduire et les différentes entreprises qui s’y implantent depuis 2017 sont là pour le prouver.

Un chantier estimé à 215 000 €

Ce qu’il manque? La création de voiries et d’éclairage public notamment. "On a donc créé une convention entre l’ADL et la SPI pour lui permettre d’aller chercher des subsides. La Commune s’engage donc à prendre en charge la partie du financement qui ne sera pas subsidié et d’entretenir les voiries une fois que les travaux seront terminés." Le montant du chantier a été estimé à 215 000 €. "Apparemment, on peut espérer recevoir 85% de subside donc pour la modique somme de 32 500 € on pourrait revaloriser la dernière partie du site Godin", lance Stéphanie Bayers en souriant.

Autour de la table du conseil communal, le point concernant le devenir et le redéploiement de la vallée du Hoyoux vient régulièrement au centre des débats. Ce lundi soir, tous les feux sont au vert. "On se réjouit de voir le projet avancer. Il ne faut pas non plus oublier que le groupe Safran s’implantera également bientôt sur le site d’Arcelor", note l’échevine marchinoise. Si le point est approuvé à l’unanimité, Frédéric Devillers, chef du groupe Écolo, questionne concernant un éventuel bassin d’orage. "Est-ce que c’est prévu? Je le vois entre parenthèses pour le moment", relève le conseiller de l’opposition. "Oui il en était question mais actuellement je ne sais pas si c’est envisagé ou non", répond Stéphanie Bayers.