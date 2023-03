Désertification bancaire: et pourquoi pas un assistant numérique pour accompagner les publics fragilisés dans nos Communes rurales?

Pour Éric Lomba, député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), l’heure est au bilan concernant les projets amorcés en 2022. "Entre la crise sanitaire, les inondations, la guerre en Ukraine et la crise énergétique, j’ai l’impression d’être un député de crise. On a vraiment dégusté ", amorce-t-il en souriant, autour de la table de la bibliothèque de Latitude 50 à Grand-Marchin. Le clin d’œil évident à un lieu que l’ancien bourgmestre connaît fort bien pour évoquer les projets menés et ceux à venir au sein du parlement de Wallonie. "C’est parfois frustrant car c’est beaucoup le gouvernement qui prend les décisions mais on a aussi l’occasion, à notre niveau, la possibilité d’agir de façon concrète. La commission inondations par exemple a été très enrichissante à bien des égards. Pendant six mois, nous avons été en première ligne. Notre rôle était de comprendre ce qu’il s’était passé et faire en sorte que ça n’arrive plus. On s’est rendu compte qu’on n’était pas équipé pour faire face. Au total, nous avons transmis 160 recommandations et mis en place certaines actions comme les PLANU mutualisés."