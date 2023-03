Marchin : Domisiladoré cherche des administrateurs

Là, lors de l’assemblée générale de juin prochain, l’ASBL va renouveler son conseil d’administration. Plusieurs postes d’administrateurs sont ouverts et cherchent repreneurs. L’ASBL espère attirer des candidats prêts à reprendre le flambeau. À épauler les parents qui, depuis le début, s’investissent dans le projet. "Notre conseil d’administration est composé de tous les fondateurs de l’ASBL, explique Dominique De Ridder. À 90%, ce sont des parents." Et maintenant que leur projet est bien avancé, bien lancé, les parents aimeraient si pas se retirer à tout le moins passer la main. "Les parents sont vieillissants, ils aimeraient que d’autres personnes intègrent le conseil d’administration." L’ASBL aimerait aussi ouvrir son conseil d’administration à l’extérieur. "Moi, je termine mon mandat comme présidente, poursuit Dominique De Ridder. Je travaille toujours et je souhaite me retirer." Les parents de l’ASBL cherchent trois ou quatre nouveaux administrateurs, prêts à s’engager pour minimum quatre ans. Avec quel profil ? "On cherche des gens qui ont du temps à consacrer à une œuvre qui les motive et ce, bénévolement. Des gens qui ont une certaine compétence dans la gestion administrative et sociale." Qui ont des idées créatives, qui sont prêts à mettre leurs compétences et leur bienveillance à la pérennisation du projet de l’ASBL marchinoise.

D’autres projets dans les cartons de l’association ? Elle commence la préparation de son blind-test de juin prochain. Car clairement, ce sont les rentrées financières telles que celle-là qui lui permettent de tenir le cap. "On est subsidié partiellement pour le fonctionnement. Sinon, on fonctionne sur fonds propres. Pour la construction, on a dû emprunter." L’ASBL a ainsi emprunté 500 000 €. Et pour le personnel ? Car aucun des résidents n’est autonome et ne peut être laissé sans surveillance. "On n’a pas les moyens d’engager une équipe au complet." L’ASBL a dès lors signé un partenariat avec la CSC, la Centrale de soins à domicile de Seraing, pour les éducateurs et les techniciennes de surface. Elle travaille aussi avec des étudiants infirmiers de la Haute école de la Province de Liège. "Grâce aux subsides, on a pu engager un premier membre du personnel: un chef-coordinateur."

Envie de soutenir le projet de l’ASBL marchinoise ? Envoyez votre candidature par mail à domisiladore.infos@gmail.com