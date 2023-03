Marchin: Une réunion citoyenne pour les riverains de la rue A.Bellery

Marchin a mis la main au portefeuille pour réfléchir à sa mobilité en inscrivant un budget de 50 000 € pour l’année 2023. "On veut vraiment se pencher sur différents problèmes comme la circulation locale et la vitesse notamment. J’ai prévu plusieurs réunions avec la police pour cibler les besoins, annonce Adrien Carlozzi. Les riverains ont souvent la sensation que les automobilistes roulent trop vite devant chez eux mais les statistiques ne vont pas toujours dans le même sens. Je pense donc qu’il est important d’avoir une vue d’ensemble pour réfléchir aux meilleurs aménagements possibles." La rue A.Bellery fait ainsi partie des routes ciblées par la question de la mobilité. En 2020, elle avait été limitée à la circulation locale et en août dernier, les riverains avaient vu un second panneau ajouté illégalement en bas du premier "Excepté Marchinois (es)" par un citoyen afin d’insister plus encore. Une anecdote qui avait fait sourire certains et agacer d’autres. Depuis le mois de décembre, la rue est désormais rouverte à tous les usagers. "Les policiers avaient effectué des analyses qui avaient prouvé que la circulation locale n’était pas respectée. Nous avions donc décidé de la rouvrir à tout le monde mais en prévoyant des aménagements avec des chicanes pour une période d’essai de six mois ", précise le mayeur marchinois. Ce 20 mars, à 20h, à l’administration communale, les autorités ont prévu une réunion citoyenne avec les riverains pour discuter de la mobilité. "Nous avons également mis un analyseur de trafic depuis une semaine pour objectiver les données. Nous pourrons ainsi discuter et voir si la situation doit être améliorée ou non", conclut Adrien Carlozzi.