La cheffe étoilée marchinoise Arabelle Meirlaen de nouveau ambassadrice de l’étoile verte

C’est la deuxième fois qu’elle représente l’étoile verte du Guide Michelin. Une belle reconnaissance pour la cheffe Arabelle Meirlaen, en plus de conserver son étoile. "Ça fait trois ans que l’étoile verte existe, dit la Marchinoise. J’avais déjà été ambassadrice la première fois que le Guide l’a lancée, en 2020." Cette étoile récompense les restaurateurs soucieux de proposer une cuisine écologique et durable. "Dans mon cas, je travaille beaucoup sur la santé, avec une attention particulière portée sur les végétaux", qui, rappelons-le, sont cultivés par la cheffe elle-même. "Cette étoile est un plus pour faire la promotion de ce genre de cuisine. C’est aussi un plus pour l’établissement car les clients prennent en compte cette dimension écologique."