Le projet citoyen de réhabilitation de la place de Belle-Maison à Marchin se dessine

Un chantier mené avec les citoyens

Un rêve budgétisé à 743 000 € qui se concrétise enfin. "La Commune de Marchin a reçu un subside de 500 000 € dans le cadre de l’appel à projet “Cœur de Village” lancé par la Région wallonne et nous financerons le reste sur fonds propres", rappelle Stéphanie Bayers, échevine des Affaires économiques. Le conseil communal de Marchin devait donc acter, lundi soir, la désignation d’un bureau d’études et d’un auteur de projet. Un point approuvé à l’unanimité (excepté le groupe GCR qui était absent). "On a vu que les partenaires du projet étaient invités à un moment à donner leur avis et on aimerait, nous aussi, être acteurs de cette réalisation, intervient Frédéric Devillers, chef de groupe Écolo. La question de l’aménagement et de la mobilité nous intéresse forcément." Le collège communal a en effet prévu de réunir les citoyens investis dans ce projet pour discuter avec l’auteur de projet. "Dès que le bureau d’étude aura été désigné, nous inclurons les personnes qui sont demandeuses. C’est un projet qui existe depuis plusieurs années et nous ne voulons pas oublier le collectif citoyen qui s’est investi depuis le départ, répond Adrien Carlozzi. On peut donc imaginer que des membres du conseil communal soient également présents mais on ne recommencera pas tout non plus. On ne part pas d’une page blanche." L’année 2023 sera donc un tournant majeur pour l’aménagement de ce cœur de village. Avec en ligne de mire, le premier coup de pelle en 2024.