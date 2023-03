Arnaque prime Covid par téléphone à Marchin: "Les aînés sont souvent visés"

Du côté du service fédéral des pensions, on confirme bien qu’il s’agit d’une arnaque. "Il y en a de plus en plus. C’est toujours dans le même schéma où les interlocuteurs proposent une indemnité Covid. Les personnes âgées sont souvent visées par ces méthodes." Un stratagème qui use de la naïveté ou de la gentillesse des seniors. "Ils ont souvent beaucoup d’informations sur les personnes qu’ils appellent pour crédibiliser leur discours", note-t-on au niveau du service fédéral des pensions. Les arnaqueurs essayent bien souvent de prendre leurs interlocuteurs "en défaut" pour justifier l’importance de leur appel. Par exemple, "vous n’avez pas répondu à notre courrier", "vous allez être interdit bancaire" ou encore "il nous manque une seule information pour clôturer le versement". Pourtant, "le service fédéral des pensions ne contacte jamais les citoyens, assure-t-on. Nous sommes toujours très prudents et si nous devons appeler des personnes c’est uniquement lorsqu’un dossier est introduit. Nous invitons donc les personnes qui sont victimes de ces arnaques à déposer plainte pour stopper au plus vite ce phénomène."

Et dans nos zones de police ?

Dans les zones de police de l’arrondissement, le phénomène n’est pas nouveau. Dans le Condroz, la problématique est réelle. "Je constate, dans les comptes-rendus de la police, qu’il y a régulièrement des arnaques, confie Philippe Dubois, bourgmestre de Clavier et président de la zone. Plusieurs faits par semaine sont dénoncés et ce sont souvent les publics vulnérables qui en sont les premières victimes. C’est toujours sous le sceau de l’abus de confiance." Alors, oui, il y a des préventions. "Il y a une attention particulière à avoir par rapport aux personnes âgées, assure André Jamers, chef de corps de la zone de Hesbaye. On entend très souvent parler de ce genre d’arnaque même si elles ne sont pas légion sur notre territoire. Nous avons un service prévention avec un criminologue qui rappelle et communique régulièrement via les canaux de communication." Un constat semblable à celui de la zone de police Hesbaye-Ouest. "Lorsque nous sommes informés d’un cas précis, nous invitons les citoyens à prendre contact avec la police pour référencer les arnaques et accompagner les victimes, ajoute Pol Guillaume, président de la zone. Nous avons une cellule dédiée à ça. Ce n’est pas toujours facile de communiquer et de toucher les personnes les plus vulnérables qui sont souvent le moins équipées. La fracture numérique se ressent d’autant plus."