24 h vélo à Marchin avec six équipes de plus: objectif fixé à 20 000 €

Les 24 h vélo du Télévie prendront de l’ampleur pour la deuxième édition à Marchin. Du 7 avril à partir de 16h jusqu’au 8 avril, plusieurs équipes marchinoises alimenteront le compteur pour faire gagner la vie. "L’année dernière, nous avions inscrit 10 équipes. Cette année, nous avons stoppé à 16 équipes, annonce Maurice Di Lallo, un des six Marchinois organisateurs. L’événement prend de l’ampleur et nous avons dû refuser du monde mais nous devons pouvoir gérer la logistique derrière." Le cancer touche de nombreuses personnes et impacte leur vie entière, ainsi que celle de leurs proches. La manifestation des 24 h Vélo du Télévie a été pensée en ce sens. Symboliquement, l’effort se déroulera dans la durée et met en avant les bienfaits d’une activité sportive régulière, et notamment la réduction des risques de cancer. Tout en invitant les participants à se surpasser, il s’agit de contribuer significativement au chèque Télévie en collectant, en amont du défi, la somme de 800 € par équipe. "Au total, nous espérons avoir minimum 20 000 € de recettes. L’année dernière nous avions engrangé un peu plus de 18 500 € de bénéfices donc c’est jouable, reprend Maurice Di Lallo. Des animations, un bar et de la restauration seront prévues pour faire grimper la cagnotte. Si on passe le cap cette année, nous pourrons être représentés pour la grande soirée du Télévie qui sera diffusée à la télévision." Il n’y a pas d’âge pour faire avancer la recherche et se mobiliser au profit du Télévie. Différents groupes, associations, entreprises et écoles de Marchin et Huy ont décidé de mettre un coup de pédale pour la bonne cause. Le collège communal mouillera le maillot également. "Notre équipe est déjà complète pour pédaler. Il y a bel engouement. Personnellement je me suis dévoué pour rouler durant la nuit, sourit Adrien Carlozzi, le bourgmestre. Nous ne sommes pas organisateurs mais nous mettons le hall à disposition. J’ai également pris contact avec le centre Medeo pour avoir kinés pour masser les coureurs. Ils ont tout de suite répondu présent."