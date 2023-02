Qui veut aider les entrepreneurs marchinois à faire renaître le pont de Vaux et son histoire ?

Cap sur vallée du Triffoy, sans hésitation le lieu de promenade le plus féerique de Marchin. Protégée par Natura 2000, la zone offre de belles balades vallonnées, de quoi avoir le cœur qui palpite et pas uniquement à cause de la beauté du paysage. Le collectif d’entrepreneurs de Marchin a décidé de rendre ses lettres de noblesses à ce lieu insolite en réhabilitant de pont de Vaux. Un travail débuté en septembre dernier. "On a ressorti les pierres du ruisseau qui étaient tombées suite aux inondations de l’été 2021 et on a nettoyé des abords, précise Quentin Libert, membre de Marchin Entreprend. Nous avons récupéré plusieurs mètres cubes de pierres et on a besoin d’une dizaine de citoyens pour nous aider à les trier afin de reconstituer le pont comme il était à l’époque."