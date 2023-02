Marchin mise sur son développement commercial

À Marchin, les autorités communales ont décidé de se pencher sur l’attractivité commerciale et le soutien aux indépendants. L’occasion est toute trouvée avec l’appel à projets "Objectif Proximité", lancé par le gouvernement wallon. L’objectif ? Relancer de nouvelles activités, dynamiques, créatives, innovantes et attirantes. "C’est dans le cadre de la relance économique post-Covid, précise Stéphanie Bayers, échevine du circuit-court et de l’économie sociale. Il y a des petits commerces chez nous qui ont besoin d’aide pour se redynamiser et c’est pourquoi nous avons rentré un dossier. Nous avons recensé six surfaces vides dans le centre de Marchin." Si au départ, seuls les centres urbains étaient visés par le dispositif, le gouvernement wallon a finalement décidé de l’étendre à l’ensemble des villes et communes wallonnes. Marchin ne sera donc pas seule en lice mais la Commune espère ce coup de pouce pour étendre son offre commerciale et renforcer l’attractivité des établissements existants. L’appel à projets comporte, en effet, deux volets. Le premier vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides et le second est destiné aux commerçants en activité désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice et en lien avec les besoins identifiés de la centralité.