Benjamin Dolce remplace Lorédana Tesoro dans les rangs Écolo à Marchin

Autre changement : celui de Frédéric Devillers qui devient nouveau chef de groupe Écolo. Conseiller communal depuis 2018, il avait obtenu le 3e score de la liste. Le choix était donc logique. "On travaille surtout collégialement mais c’est un rôle qui me tient forcément à cœur. On veut former une équipe et un groupe soudé. Je ne veux pas être celui qui prend la parole sur tous les sujets. L’idéal, c’est qu’on se répartisse le temps de parole avec chacun en fonction de nos affinités. Moi, je suis surtout concerné par les questions liées aux travaux, à la sécurité et à la mobilité."

Un peu moins de deux ans avant les prochaines élections, quel sera le cheval de bataille du groupe des Verts ? "On va insister pour réunir les différents groupes de travail. C’est à ce moment-là, que nous, conseillers de l’opposition nous pouvons être dans l’action. On a envie de développer et de partager nos idées car ce n’est pas toujours évident de s’étendre lors des conseils communaux. On n’a pas envie de prendre 1h de débat pour chaque point. Les groupes de travail permettent ainsi d’être dans des actions concrètes pour la commune", conclut Frédéric Devillers.