Les organisateurs du Rallye du Condroz « ont toujours envie de poursuivre l’organisation»

La décision du conseil communal de Marchin a laissé les organisateurs du Rallye du Condroz sous le choc. "C’est une décision démocratique et je la respecte mais on ne s’attendait pas à cette première prise de position, confie Yves Risac, secrétaire général du Motor Club de Huy qui organise l’événement. On ne sait pas combien de Communes rejoindront le même avis que Marchin mais nous n’avons pas encore eu la possibilité de discuter avec tout le monde." Le Rallye du Condroz est-il remis en cause ? Non, pas à l’heure actuelle. Des pistes de solutions peuvent encore être trouvées et, jusqu’à preuve du contraire, toutes les portes ne sont pas fermées. "Nous avons toujours l’envie de poursuivre l’organisation mais nous entendons aussi les réticences et les motivations de Marchin. On devra se réunir prochainement avec toute l’équipe pour discuter ensemble car pour le moment je peux juste vous donner mon sentiment, précise Yves Risac. Nous attendons aussi les résultats de l’enquête, ils seront déterminants. Le dossier de l’organisation du rallye en 2023 doit avancer mais tout n’est pas de notre ressort. On veut d’abord entendre et débattre. On a aussi commencé à imaginer une course avec un itinéraire différent, tourné vers des régions moins habitées." Une édition 2023, oui mais sans doute remodelée en fonction des réponses apportées par les Communes traversées par la course.