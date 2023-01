Jean-Marc Legrand, président du Marchin Automobile Club : « ils ont fait d’un cas isolé une généralité »

« On survivra »

Après deux années de Covid qui ont mis en stand-by toutes les épreuves sportives, le club automobile marchinois fait donc face, une nouvelle fois, à un arrêt de ses organisations. Quelle sera la suite? "Je pense qu’on n’aura pas non plus les autorisations pour 2024 car le problème de la sécurité ne se réglera pas en quelques mois, reprend son président. On ne peut pas envisager d’organiser notre événement ailleurs car il faut s’y prendre des mois à l’avance. Dans cette réalité-là, ça ne sert à rien d’avoir un club qui ne tourne pas. On a survécu au Covid, donc on survivra à ça." Du côté du groupe de travail de Marchin "sports moteurs", on regrette qu’il n’y ait pas eu de compte rendu et de bilan tirés par le Marchin Automobile Club (MAC) qui organise chaque année le slalom et le rallye sprint. Un rapport qui aurait permis de mieux comprendre les réalités et de pouvoir faire évoluer les choses. Et les organisateurs, eux, auraient aimé être invités. "La seule chose que je regrette c’est de ne pas avoir été associé à la réflexion. On aurait aimé qu’un de nos représentants soit invité pour venir défendre notre point de vue." Autour de la table du conseil, Thomas Wathelet a sa casquette de conseiller communal GCR (Groupement Citoyen Responsable) mais aussi celle de membre du club. Pourtant le Marchinois a brillé par son absence lors de la réunion du groupe de travail et par son silence lors du conseil communal. Un seul mot est sorti de sa bouche au moment de voter "pour". Un peu pauvre comme argument...