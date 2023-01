Il n’y aura pas de Rallye du Condroz à Marchin en 2023

La mort du club?

En amont de la séance du conseil communal, la Commune de Marchin a réuni le groupe de travail "sports moteurs" afin d’amorcer des premières réflexions. "Nous avons listé les points positifs et négatifs. Ce qui est ressorti de ces discussions, c’est l’aspect sécurité et ce, même pour les amateurs de rallye, relate Stéphanie Bayers, échevine des Sports. Dans les points positifs, nous avons noté l’importance de soutenir un club marchinois, à savoir le MAC et les retombées positives pour les commerces locaux." En ce qui concerne les points négatifs, la liste est en revanche plus longue… Le groupe de travail a ainsi mis en exergue les problèmes de sécurité, de nuisances, d’environnement, d’incivilités et de vitesse. Un constat qui fait écho pour plusieurs conseillers communaux. "Je pense qu’on a un devoir d’exemplarité, ajoute Gaëtane Donjean, échevine. Privatiser des voiries publiques pour un événement où les gens sont exposés à la vitesse alors qu’on demande à la police de faire des campagnes de prévention toute l’année, je trouve que c’est antinomique. Je suis contente que les mentalités évoluent."

D’autres mettent en avant l’aspect environnement. "On parle de plus en plus d’environnement et d’urgence climatique, intervient André Struys, conseiller Écolo. On demande constamment aux citoyens de faire des efforts en privilégiant les modes de déplacement doux, en consommant moins et là, on fait tout le contraire."

Autour de la table du conseil communal, les points de vue s’échangent. Certains seront pour, d’autres contre tandis que certains décident de s’abstenir. "Si on dit au MAC que leurs deux épreuves ne pourront pas avoir lieu, est-ce que ce ne serait pas la mort du club ?, questionne Rachel Pierret-Rappe, conseillère MR. Je vous rejoins sur l’aspect sécurité mais je m’abstiendrai car je trouve ça dommage de voir une association marchinoise disparaître."

«Contre tant que je ne suis pas rassuré sur l’aspect sécurité»

Une réalité que beaucoup partagent et comprennent mais pour Adrien Carlozzi, le risque est trop élevé. "On ne veut pas viser les organisateurs spécifiquement mais il y a une donnée dans l’équation qu’on ne maîtrise pas, c’est le comportement des gens. Je ne suis pas un anti sports moteurs mais cette donnée n’est pas contrôlable. Quand il y a un accident ou un incident au niveau des habitations, ce sont, nous, bourgmestres, qui devons gérer ça. Moi personnellement, je n’ai aucune envie d’aller trouver des familles en 2023 et leur dire que leur enfant est mort parce qu’on a décidé d’organiser une course automobile. Je comprends qu’on aime ça mais moi je ne veux pas prendre cette responsabilité. Tant que je ne suis pas rassuré sur l’aspect sécurité, je suis plutôt contre l’idée de continuer dans ce sens-là."

Et d’autres décident aussi d’assumer leur envie irrationnelle. "Je ne voudrais jamais avoir à annoncer ce que d’autres collègues ont dû faire, confie Éric Lomba, chef du groupe PS-IC. Je voterai néanmoins pour car j’ai toujours voté pour. C’est un choix irrationnel comme quand je vais voir le Standard jouer. Depuis que je suis gamin, je vois passer le rallye devant chez moi et j’ai envie de respecter l’histoire et la passion de bon nombre de Marchinois. Pour eux, c’est un événement important. Je pense qu’il faut améliorer les choses et faire évoluer les réglementations mais pas tout arrêter. Il faudrait réfléchir à des alternatives, éviter les noyaux d’habitat même si c’est compliqué ou prévoir des espaces dédiés aux spectateurs. "

Le conseil communal a voté 4 "pour", 2 "abstentions" et 10 "contre".