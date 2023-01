Et voilà les bières des 100 ans du café Chez Ruelle

Il a préparé le centième anniversaire de son bistrot pendant plusieurs mois. Et les premières bougies, Jean-Pol Ruelle, du café du même nom, a commencé à les souffler avec son banquet de l’an neuf. Et depuis, le sympathique patron marchinois se lance dans les souvenirs avec ses fidèles clients. Clients pour lesquels il a créé une bière spéciale: la Centenaire. Ou plutôt quatre bières qui, chacune, portent le nom d’un membre de la famille Ruelle. "Lors d’un festival, j’ai découvert la brasserie Minne, de Baillonville, explique Jean-Pol Ruelle. J’ai décidé de travailler avec elle et on est tombé sur un accord pour faire des bières." Quatre bières différentes, aux étiquettes particulières en fonction du nom. Il y a ainsi la blonde, L’AMIRuelle en référence à sa sœur et son époux ; la brune, La BRuelle pour Benoit son fils ; la plus légère, la GRuelle pour Guillaume son autre fils ; puis l’ambrée, la JeAMRuelle pour lui tout simplement. Et l’ambrée "c’est celle que je préfère. Mais j’aime les bières ambrées ou les triples."