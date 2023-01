"Nous allons ouvrir une nouvelle formation “ouvrier polyvalent en rénovation du bâtiment”, entame le président, Albert Deliège. Quatre modules seront au programme de ce cursus qui devrait début dans le courant du mois de mars ou avril: peintre en bâtiment, monteur sanitaire, aide électricien et monteur de cloison et plaquiste. Ce programme se donnera à Huy dans les bureaux au premier étage de la future Halle et durera maximum 18 mois. Il s’agira essentiellement d’un cursus pratique. Ce sont des métiers qui sont porteurs actuellement et le cycle s’adresse à toutes les personnes qui le souhaitent sans avoir de bagage ou de compétences spécifiques au départ."

Et l’ASBL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pourquoi changer quand le projet peut gagner plus encore et développer d’autres actions ? "On veut également renforcer l’accompagnement psychosocial des publics plus fragilisés. Je pense notamment aux jeunes et aux bénéficiaires du CPAS. C’est d’ailleurs un projet que nous menons en collaborations avec les acteurs sociaux de la région. On s’est aperçu que les personnes qui ne parviennent pas à entrer directement dans la vie active font face à des difficultés plus importantes au niveau de la réinsertion, analyse le président. On veut donc les accompagner à travers différents ateliers et modules pour leur permettre de (re)mettre le pied à l’étrier avant, pendant et après la formation." Une dynamique qui correspond au leitmotiv de l’association créée en 1995 "Construisons ensemble".

Enfin, l’ASBL recrute toujours des stagiaires pour ses formations en “métiers verts” et pour sa filière “commis de cuisine”.

Informations: www.devenirs.be