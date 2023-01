Vide Dress' Sauvage se pose à Marchin

Une première, hors de la ville

Il y a quelques mois, Romane Wauthier et Magali Outers lancent leur concept de vide dressing: Vide Dress' Sauvage. Après le succès de leur 1er événement qui s'est déroulé à Liège, les deux jeunes femmes décident de se lancer dans de nouvelles éditions. Ce dimanche, ce sera la 3e. "On se veut être un concept nomade, on s'adapte aux endroits qu'on trouve. Une dame nous a contactées, elle avait entendu parler de notre concept, et sa maison est en déménagement. Elle liquide tout car elle part à l'étranger", expliquent les organisatrices. Le manoir sera divisé: une partie pour la propriétaire en liquidation et une autre avec le vide dressing. "On part cette fois sur une édition petits prix. Étant donné que c'est une liquidation, on se base sur l'environnement de notre évènement pour choisir le thème."

Cette édition amène beaucoup de nouveautés pour les organisatrices. "C'est un challenge, car nous avons des dames, mais aussi des hommes, alors que les exposants des deux premières éditions étaient très jeunes. Et c'est la première fois qu'on se délocalise de Liège, on va vraiment tester une autre cible. C'est l'idée de notre concept, on s'adapte à tous, on veut vraiment aller vers l'inclusivité."

Sept exposants ont répondu présents afin de vendre leurs divers vêtements, mais attention, ils doivent être de bonne qualité. "Ils signent un contrat d'engagement qui précise que nous avons le droit de retirer certains articles si on les trouve trop abîmés. On veut qu'il y ait une image qualitative qui soit raccrochée au concept." Romane et Magali ont déjà été contactées à Bruxelles afin d'exporter leur concept dans la capitale. "On a dit qu'on voulait d'abord organiser quelques événements avant, on a besoin de prendre nos marques", concluent-elles. Les deux jeunes femmes se lancent donc dans une aventure qui roule.

Le Vide Dress’ Sauvage se déroule ce dimanche 22 janvier de 10h30 à 18h au 5A, rue de Vyle à 4570 Marchin.