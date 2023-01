Une trentaine de jobs étudiants à pourvoir ce 25 janvier à Marchin

On n’est qu’en janvier et les températures estivales semblent encore loin mais pourtant, dans cinq mois, les jeunes seront en vacances. Pour beaucoup, juillet et août sont synonymes de travail. Pour aider les étudiants de Marchin et d’ailleurs à contacter de potentiels employeurs ou les accompagner dans leurs démarches administratives, Marchin organise ce 25 janvier, de 16 h à 19 h, son action job étudiant à la Maison des solidarités. Un rendez-vous qui s’adresse aux jeunes dès 15 ans et qui leur permet de découvrir toutes les possibilités de jobs qui s’offrent à eux. "Au total, il y aura plus d’une trentaine de jobs à pourvoir sur Marchin et la région, annonce Élise Cornélis, employée au Plan de cohésion social (PCS). Il y aura des engagements chez des entrepreneurs locaux mais on recherche aussi des moniteurs pour les plaines, des puéricultrices pour la crèche, des étudiants pour travailler avec la bibliothèque, le Syndicat d’initiative ou encore avec le centre culturel Oyou dans le cadre de la prochaine Biennale de photographie."