Si si, la MJ de Vyle-et-Tharoul existe toujours

La Maison des jeunes de Vyle-et-Tharoul définitivement fermée ? Le Marchinois Lucas Masson est quasi tombé de sa chaise lorsqu’il a lu l’article paru dans notre édition d’hier. Car non, la MJ n’a pas fermé ses portes. Il s’insurge en faux. Elle est toujours bel et bien là, mais… "On cherche des alternatives, on n’arrête pas mais on ne sait pas s’il y aura un grand feu, par exemple." Et le Marchinois d’expliquer qu’ "on est un peu tous entre deux eaux, dans des situations différentes". Les jeunes actuels de la MJ ne sont plus aussi jeunes aujourd’hui, ils ont d’autres objectifs de vie, d’autres envies.