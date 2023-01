Actif depuis 2009 sur sept communes (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot), le GAL condrusien vient de s’agrandir en intégrant Ferrières et Hamoir. Ensemble, l’équipe élargie a déposé sa candidature au programme européen Leader pour les cinq prochaines années. Ce programme est une mesure de la PAC (Politique agricole commune) qui vise à financer des projets pilotes en zone rurale. Son but est de faire émerger des projets collectifs, innovants, durables et impactant pour le territoire, sur des thématiques aussi diverses que l’agriculture, l’environnement, l’emploi, la cohésion sociale, la culture, le tourisme, les énergies renouvelables, la mobilité…

Six axes prioritaires

Le coup d’envoi du projet a été lancé par deux séances publiques de travail, en novembre et décembre. Elles ont rassemblé une centaine de participants qui ont réalisé un travail d’identification des enjeux du territoire. Deuxième étape à présent: l’appel à préprojets auprès des forces vives des neuf communes. L’objectif est de proposer un ou des projets qui répondent aux enjeux du territoire pour les cinq ans à venir. Quels types de projet et quels enjeux ? Des projets que le citoyen estime pertinent pour le développement de la région, des projets novateurs, des projets qui s’inscrivent dans un des six axes prioritaires en Condroz: environnement, énergie, culture, alimentation, économie locale et mobilité.

Si ces projets sont retenus, ils seront financés par des fonds européens, pour des emplois, des formations, des études, des animations, de la communication, des actions de terrain, l’achat d’équipements… Qui peut répondre à cet appel ? Le profil est large: les citoyens, les ASBL, les représentants d’une commune, les élus, les agents communaux, les entrepreneurs, les acteurs associatifs… Précisons qu’il n’est pas obligatoire d’être issu du territoire pour répondre. "Mais il faut toutefois un lien avec le territoire: si la structure a son siège social hors des neuf communes, il faut qu’elle soit active sur la zone ou qu’elle envisage d’y lancer un projet", précise le GAL. Et que ceux qui veulent déposer une idée se rassurent: ils ne devront pas nécessairement la porter. L’équipe du GAL est là pour aider. Ces préprojets doivent être déposés pour le 27 janvier au plus tard. Pour répondre aux interrogations, deux soirées d’information sont prévues: mardi 10 janvier à 19h30 à la salle de village de Villers-le-Temple et mardi 17 janvier à 19h30 à la Maison des associations de Hamoir.

Infos: www.galcondruses.be/appel-a-projet. 085/27 46 10. info@galcondruses.be