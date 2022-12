Les travaux au château de Vyle finis en juin 2023

Une inauguration qui n’avait pourtant rien de reposant pour les ouvriers. "Ce n’est pas tous les jours qu’on remet le chapeau d’un pigeonnier pesant 10 tonnes sur le toit d’une tour, embraye David Gorissen, le conducteur des travaux. Le chapeau mesurait entre 7 et 8 mètres de haut, ce n’était donc pas une mince affaire. Mais il a été remis sans embûche, c’est l’essentiel. Il était au sol depuis près d’une année, ça nous a permis de le rénover et de lui offrir une seconde jeunesse. Le pigeonnier a une fonction avant tout esthétique, il ne sera pas accessible aux habitants à la suite des nouvelles normes de sécurité. L’inauguration du pigeonnier est très symbolique, elle signifie la fin du gros œuvre. C’est le clou du spectacle. Pas mal d’acquéreurs et d’architectes étaient présents pour la pose du chapeau. C’est un spectacle assez rare, tout le monde voulait voir ça."

7 mois de retard

L’inauguration du pigeonnier clôt 18 mois de chantier intense. Initialement prévus sur une durée de 15 mois, les travaux ont pris du retard à la suite de quelques mésaventures. "On a eu quelques surprises, explique David Gorissen. En démolissant le château, on est notamment tombé sur une cave qui nous a ralentis. Il y a toujours des contretemps lors d’une rénovation, c’est plus simple de construire sur un terrain vierge. Ici, l’idée n’était pas de tout détruire, il s’agit d’un gros travail de rénovation qui a pour objectif de marier l’ancien avec le nouveau. Au total, les travaux vont durer deux ans, des premiers coups de pelle jusqu’aux derniers joints de silicone, et seront terminés en juin 2023."

Parmi les 19 logements disponibles, il ne reste que deux appartements qui n’ont pas encore trouvé d’acquéreur. En ce qui concerne les 5 maisons situés sur la partie gauche de la cour du château, les ouvriers en sont à leurs dernières finitions. Trois d’entre elles seront occupées dès la période des fêtes. Pour les 14 appartements, il faudra en revanche patienter jusqu’à l’été prochain et la fin officielle des travaux.