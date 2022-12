Pas tous d’accord sur les subsides

Chaque année, la Commune fixe les différents montants pour les subsides alloués aux différentes associations marchinoises. Mais pour Lorédana Tesoro, il n’y a malheureusement rien de neuf sous le sapin. "Les montants des subsides ne bougent plus depuis plusieurs années alors que les associations font un travail important et subissent les augmentations des coûts, amorce la conseillère de l’opposition. On aimerait les revoir à la hausse. Pour étayer plus encore notre point de vue, il nous semble que le budget alloué au Conseil Communal des Aînés est dérisoire au vu de toutes les activités que les membres organisent. Cela nous permet de revenir avec un sujet que nous avons déjà plusieurs fois évoqué concernant la liste des subsides choisis. Elle nous semble arbitraire. On aimerait revoir la façon dont on les attribue et participer à la réflexion."