La conseillère écolo, Lorédana Tesoro, démissionne

Remplacée par son compagnon ?

Le conseil communal d’octobre avait à nouveau provoqué de vives tensions autour du sujet Latitude 50. Un dossier qui n’a jamais mis personne d’accord à la table du conseil communal. Et la conseillère n’avoir pas caché avoir été heurtée par la tournure des débats. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase ? "Effectivement, ça a contribué à ma décision même si ça n’a pas été le point de bascule. Pourquoi est-ce que ça doit se passer ainsi ? Mais dans ma vie politique, tout n’a pas été noir non plus. J’ai aussi beaucoup appris et j’ai adoré prendre part aux débats dans l’intérêt des citoyens. Même si j’ai toujours trouvé qu’on ne les impliquait pas suffisamment, ajoute-t-elle. J’ai également pris beaucoup de plaisir à refaire le monde avec ma famille Écolo durant nos longues soirées de partage."

D’accord ou pas avec ses idées, la Marchinoise a en tout cas toujours porté ses convictions avec force et détermination. À la table du conseil, il y avait rarement un point qui ne la touchait pas ou sur lequel elle n’intervenait pas. Alors difficile de croire que son engagement est terminé et qu’elle profitera des longues soirées d’hiver au coin du feu… "Je ne sais pas encore de quoi demain sera fait. Je vais laisser passer du temps et réfléchir à ce que j’ai envie de faire. En ce moment, il y a de vrais enjeux sociétaux et environnementaux. Je veux retourner à mes premières amours au sein du milieu associatif et m’engager davantage sur le terrain. J’ai besoin de digérer avant de repartir de plus belle", sourit Lorédana Tesoro. Et la suite pour les Verts à Marchin ? Si Benjamin Dolce se tient prêt, le suivant pour prendre la place de la conseillère écolo n’est autre que son compagnon, Jean-Philippe Robinet. Une jolie reprise de flambeau qui devrait sans doute donner du fil à retordre à la majorité s’il a la même force de conviction que sa moitié…