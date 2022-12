Safran réhabilite le site d’Arcelor: 50 millions investis et 100 emplois créés

"Cela fait 9 mois qu’on est en discussion, embraye Éric Lomba, chef du groupe PS. Il s’agit d’un investissement de 50 millions€ et la création d’une centaine d’emplois." Et Adrien Carlozzi, bourgmestre de Marchin, d’ajouter: "Ils sont N.1 dans la création d’ailettes pour des avions de ligne. Jusqu’à présent, leur production provient de l’étranger mais avec la situation géopolitique, le marché est tendu. Leur volonté était donc de pouvoir construire une deuxième usine rapidement. Les travaux débuteront début 2023 et l’inauguration est prévue pour fin 2024 voire début 2025."

Si certains avaient sans doute laissé tomber l’idée de voir un jour les anciennes friches industrielles trouver un nouveau souffle, Adrien Carlozzi et Éric Lomba, avant lui, n’ont jamais cessé d’y croire. Un redéploiement qui arrive au bon moment et qui permettra de donner une nouvelle dynamique à toute la vallée.

Safran Blades (le nom choisi pour ce nouveau pôle sur le territoire marchinois) créée en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux et wallons, à savoir la Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPIM), viendra ainsi renforcer l’expertise industrielle de Safran Aero Boosters. Pour rappel, le groupe compte jusqu’à présent deux sites en Belgique (Milmort et Zaventem), et emploie 1 500 personnes dans notre pays.

"Parmi tous les sites Arcelor, nous avons souvent été considérés comme la 5e roue de la charrette, ajoute Éric Lomba. Cette fois, Marchin a convaincu l’industrie de pointe en matière aéronautique de s’implanter sur un site abandonné depuis 2014. Une aubaine pour la Commune et plus largement pour la Wallonie. C’est aussi à force d’avoir rappelé que nous existions qu’un tel projet porteur de compétences et d’emplois peut désormais voir le jour."

Marchin peut ainsi faire un pas en avant dans le devenir du site et tourner une page de son passé industriel tout en le revalorisant. "C’est une ère nouvelle pour la vallée. Depuis de nombreux mois, nous avons mis les petits plats dans les grands pour convaincre le groupe Safran et ses partenaires de l’atout de notre site et de notre région. Aujourd’hui, le défi est gagné. Avoir un groupe comme Safran à Marchin nous permettra d’être plus attractifs et d’accueillir d’autres investisseurs, reprend le mayeur marchinois. Nous sommes convaincus que c’est par les investissements d’une entreprise comme celle-là qu’on pourra revaloriser le site." Et quand on est convaincu, on est convaincant. La preuve.