350 aînés ont été gâtés par le Plan de cohésion sociale à l’occasion de Noël

La journée a commencé par une distribution de cougnous, réalisés par les boulangeries de la commune, et de lettres de vœux par une vingtaine de bénévoles aux plus âgés de la commune, les plus de 75 ans. Un moment chaleureux et convivial apprécié par tous. Au total, ce sont 350 aînés qui ont reçu ce cadeau de Noël avant l’heure.

L’action s’est poursuivie l’après-midi dans la Maison des solidarités située non loin de l’administration communale. Pour l’occasion, des vêtements de seconde main en provenance du magasin étaient proposés à la vente à -50%, ainsi que des pâtisseries à prix très démocratique, et un conte de Noël. Père Noël en personne s’est également déplacé pour les saluer vers 17 h.

La première édition en 2019

La première édition s’était déroulée en 2019. "Le but était de proposer une action de solidarité à l’approche de Noël, se souvient Aurélien Constant, du service seniors et de l’égalité des chances de Marchin. En 2020, avec Covid, l’idée est venue de distribuer aux aînés des masques, un cougnou à Noël et une carte de vœux réalisée par les élèves des écoles communales, qui ont laissé libre cours à leur imagination."

Divers ateliers étaient insérés dans l’événement en partenariat avec l’ASBL Devenirs. "Du tricot, du coloriage, du grimage, on fait aussi des photophores, continue Élise Cornélis, pour le PCS. La bibliothèque nous a aussi donné une série de livres à offrir."