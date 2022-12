4 millions investis en 2023: la part belle aux voiries

1. Les travaux

Dans cette enveloppe globale, la moitié des dépenses prévues seront dédiées aux voiries. "La phase 1 a permis de rénover le chemin de Tharoul, le pied du chemin des Gueuses et la rue Grand-Sart, détaille Valentin Angelicchio, échevin des Travaux. La phase 2 se déroulera en 2023 et prévoit la remise en état de la rue Docteur Olyff, le Saule Marie, la rue de Grand-Marchin (portion devant le château), le carrefour Thier à la tour, le carrefour du Ry de Lize, pour un montant de 731 000 € avec un subside de 393 000 € dans le cadre du PIC (NDLR: Plan d’investissement communal) ." Toujours dans le dossier voirie, la Commune prévoit des aménagements de chicanes dans plusieurs rues. "Nous allons en mettre dans le chemin des Gueuses et la rue Fourneau, précise Adrien Carlozzi, le bourgmestre. La rue Ronheuville est également concernée car les analyses ont démontré qu’il y avait bien un problème de vitesse. Par ailleurs, nous avons décidé d’en mettre également dans la rue Armand Bellery et de la rouvrir à tous les usagers. Elle était jusqu’à présent réservée à la circulation locale mais on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’intérêt. Les policiers ont effectué des analyses qui ont prouvé que ce n’était pas respecté. C’est une période d’essai de six mois. Nous ferons ensuite le point avec les riverains." Le collège communal a aussi décidé de mettre ses deniers dans le service travaux. Un camion Unimog (400 000 €) et une mini-pelle (35 000 €) ont investi le hall communal. "Peu de Communes peuvent se targuer d’avoir un camion comme celui-là, avance, fièrement, le mayeur marchinois. On voulait donner les moyens aux ouvriers de mener les chantiers d’entretien dans des conditions optimales. Nous allons également acheter prochainement une déneigeuse."

2. L’enseignement

En 2023, Marchin continuera de miser sur ses jeunes têtes blondes. Si les travaux de l’école de La Vallée doivent se concrétiser dans le courant de l’été 2023, la Commune planche désormais sur l’implantation des Bruyères, la seule à ne pas avoir encore subi de profondes rénovations. "C’est une maison qui avait été réhabilitée en école mais le bâtiment se fait vieux et ne correspond plus aux enjeux actuels, notamment en termes d’énergie et d’isolation, confie Adrien Carlozzi. Nous avons donc dégagé un budget de 33 000 € pour choisir un auteur de projet. L’idée est de reconstruire une nouvelle école sur un terrain communal et de réaffecter l’école pour autre chose. On voudrait également que ce nouvel espace puisse servir de salle polyvalente et des fêtes."

3. L’aménagement de Belle-Maison

À Marchin, c’est un collectif de citoyens qui a pris en charge le projet d’aménagement de la place de Belle-Maison en 2014. Aujourd’hui, le dossier se concrétise grâce à un subside de 500 000 € de la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de villages". Un lieu qui veut être repensé comme un espace de rencontres, de convivialité et de mémoire. "Au total, c’est un investissement de 743 754 €. Réfléchi durant plusieurs années, le chantier prévoit de faire un chemin de promenade autour de la place avec des espaces de partage, un parcours d’eau avec Vico del Gargano, le village d’Italie jumelé et des panneaux didactiques sur la thématique de l’immigration. Il n’y aura plus de parking à l’intérieur de la place mais bien des aménagements tout autour."

4. L’énergie

Crise énergétique oblige, Marchin poursuit sa mise au vert. 505 000 € (dont un subside de 404 000 €) seront dégagés pour l’installation d’une chaudière à bois pour alimenter l’ensemble des bâtiments communaux. Le toit du hall omnisports, désormais remis à neuf, accueillera également des panneaux photovoltaïques. Un budget de 30 000 € est également au programme pour un projet similaire sur le bâtiment de l’administration communale dans le courant de l’année 2023.