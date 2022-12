Premier pouls à l’espace génération santé

Dédié à la santé, l’ancien bâtiment Médéo, rue Émile Vandervelde, à deux pas de la place de Belle-Maison à Marchin, a retrouvé un second souffle. Acheté en 2021 par la Commune pour un budget de 375 000 €, le bâtiment ouvre aujourd’hui ses portes au public et accueille l’espace génération santé. Un projet de longue haleine mené par le Plan de Cohésion Sociale (PCS), le service seniors et égalité des chances et le CPAS. "Il est composé de deux logements au premier étage et d’un rez-de-chaussée, rénové, pour se décliner en une salle polyvalente, un local aménagé pour l’ONE et un bureau pour des entretiens individuels, détaille Gaëtane Donjean, échevine de la Santé. C’est un projet que nous avons mûri et que nous avons souhaité réaliser parce que nous sommes convaincus que la Commune a un rôle à jouer en matière de santé. La crise sanitaire nous a montré l’importance cruciale de développer une politique du bien-être à un niveau local." Et pour répondre à cet enjeu majeur, l’espace génération santé se veut être un lieu d’échange, de rencontre et de citoyenneté tout en ciblant les différents publics et sphères sociales. Il ne s’agit pas d’y retrouver son médecin généraliste mais plutôt de s’orienter vers des services généraux. "Nous aurons ainsi différents partenaires afin de mettre en question la thématique de la santé dans son sens le plus large et dans une optique d’information, de promotion, de prévention et d’éducation. Nous proposerons des actions, des rencontres, des conférences, des ateliers, des formations et des animations autour de diverses thématiques qui peuvent toucher tout un chacun, reprend l’échevine marchinoise. Et puisque ce projet est en construction, nous souhaitons le faire évoluer. Toute proposition ou suggestion est la bienvenue." Un discours déjà parfaitement illustré et enrichi par la présence d’acteurs locaux tels que le CHR de Huy, l’ASBL Devenirs, le Chronipôle ou encore le planning familial de Huy.