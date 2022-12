Clap de fin pour EAEO: un hommage au cirque

Nouvelle saison, nouveau cirque, nouvelles envies. Latitude 50 proposait du 8 au 11 décembre sa formule "Moments de cirque". Une ode aux arts circassiens avec des belles découvertes au menu. Des étapes de travail et des premières de spectacle en différents lieux de la place de Grand-Marchin. Il n’y a pas un endroit que le pôle des arts du cirque et de la rue n’ait pas exploité. La preuve que la culture se vit partout et sous toutes ses formes. On aurait presque envie de voir s’ériger un deuxième cirque pour en prendre encore plus plein les yeux. Pour clôturer ces "Temps Forts", la compagnie EAEO a baissé le rideau sur son spectacle "All The Fun" et fait ses adieux après avoir tourné durant sept ans. "Nous avions programmé notre représentation à Marchin en décembre 2020 mais nous avons essuyé plusieurs reports avec le Covid, explique Éric Longequel, un des membres de la troupe. La compagnie est mi-belge mi-française. Les Belges vont continuer d’exister à trois avec un spectacle de rue et moi, je poursuis l’aventure cirque avec mon épouse. Mais après autant d’années passées ensemble, on a vraiment très envie de se retrouver sur scène. Mais nous ne vieillissons donc pas sûr que ça arrive." "All the Fun" porte bien son nom. Un spectacle à cinq étoiles porté par Éric, Bram, Sander, Jordaan et Neta, qui mêle jonglerie, acrobaties, prouesses sportives et chorégraphies, le tout sur une musique "techno-transe-industrial-speedcore". Une création qui a séduit par sa vitalité et son intensité. Et la configuration y est aussi pour quelque chose. Au milieu de la scène du cirque de Latitude 50, le public est assis autour des jongleurs de façon à sentir les palpitations des artistes. La compagnie EAEO ouvre le feu dans une ambiance de place publique. Tout se joue au niveau de la relation avec les spectateurs. La magie et le désordre du spectacle envahi et rappelle au public que la vraie vie est au cirque. Un feu d’artifice dans le cœur et pour les yeux. Des rires francs du public, des massues qui volent, des corps qui se balancent, des pieds qui tapent le sol, ça danse, ça saute dans tous les sens. Un show entre finesse, intensité, générosité, puissance et humour clownesque. Après 1h30 de cirque, le public se lève pour applaudir cette énième et dernière représentation.