La carrière Les Grès du Condroz, c’est fini

En octobre dernier, le tribunal correctionnel de Huy condamnait la petite société artisanale à une lourde sanction financière: une amende de 150 000 € avec un sursis simple de cinq ans pour ne pas avoir respecté le permis d’exploitation de 1937. La société était aussi condamnée à cesser ses activités d’extraction de pierre sur la partie non couverte par le permis, stopper son centre de tri de déchets et évacuer les déchets dans un délai de neuf mois. La partie qu’elle exploitait depuis plusieurs années se situait dans une zone agricole et ne pouvait donc dès lors pas être utilisée pour l’extraction de pierres et encore moins pour le traitement de déchets.

Et aujourd’hui, le gérant de la carrière marchinoise préfère cesser ses activités et étudier la situation avec un comptable avant de poursuivre. Car la décision du tribunal correctionnel "fait peur à une famille". Et il ajoute: "c’est un peu flou pour le moment". La carrière, familiale, emploie "trois-quatre personnes sur le site".