Marchin à la table du roi

Adrien Carlozzi, le bourgmestre de Marchin, a été invité à la table du roi Philippe et de la reine Mathilde, au château de Laeken. Une ascension fulgurante pour celui qui était, il y a cinq ans, dans les rangs des conseillers communaux de l’opposition. " La monarchie prévoit six repas tout au long de l’année avec des jeunes du pays issus de différents secteurs. Cette fois, c’était au tour des bourgmestres de partager un moment avec eux, explique-t-il. L’objectif était de pouvoir discuter ensemble des complexités du métier mais aussi des réalités locales. On a également abordé les questions sociétales actuelles à l’échelle de la population. Les bourgmestres sont les relais les plus directs pour se connecter au terrain. " Au milieu de 27 autres mayeurs, l’élu socialiste, seul représentant de Huy-Waremme, a ainsi sans doute permis aux autres participants de situer Marchin sur une carte. " C’est enrichissant de voir ce qu’il se passe ailleurs même si les problématiques sont souvent les mêmes. J’étais notamment avec le bourgmestre de Gesves et d’Houyet. " Une soirée rythmée par des débats mais avec un protocole à respecter. " Il n’était pas question de demander au roi ce qu’il avait prévu de faire ce week-end, ironise-t-il. On a été briefé sur ce qu’on pouvait faire et dire. On devait par exemple s’adresse au roi en l’appelant sir et majesté pour la reine Mathilde. Ce sont surtout eux qui lançaient les sujets de discussion. C’est assez impressionnant au début mais au fur et à mesure, l’ambiance s’est détendue. C’est surtout une belle fierté pour moi d’avoir pu participer à cette rencontre car ce n’est pas tous les jours qu’on peut manger à la même table que le couple royal. Je pense que je m’en souviendrais toute ma vie " , conclut Adrien Carlozzi.