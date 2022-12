Le beau sapin, roi des forêts, est un Nordmann 100% marchinois et bio

Une production locale sans produit phyto

Acheter en circuit court, l’idée est donc lumineuse. Encore plus quand on a le choix. Le Marchinois, expert automobile, propose des arbres entre 80 cm et 4 mètres de hauteur avec des pieds en bois local de Jallet (Ohey). Les prix, quant à eux, varient entre 15 € et 52 € et le pied coûte 5 €. "Les sapins sont tous des Nordmann. Je pense que c’est ce qui séduit le plus. L’avantage, c’est qu’ils ne perdent pas leurs épines mais il faut plus de temps de culture que pour un épicéa et ils sentent moins forts. Au niveau de l’entretien, on tond avec une tondeuse bien spécifique, on les taille une ou deux fois par an et on les freine dans le tronc pour éviter que les sapins ne grandissent trop vite et qu’ils ne prennent en largeur, détaille Quentin Libert. On n’a jamais utilisé de produits phyto. C’est une production bio, même si je n’ai pas le label, et locale."

Après de longues années de gestation, c’est donc la bonne pour le Marchinois. S’il vend les sapins de son parrain depuis plusieurs années, désormais il pourra proposer ses propres épineux. "C’est ma première production mais je saurais renouveler chaque année car j’ai séparé le terrain en plusieurs parcelles pour avoir une rotation. Là par exemple, je viens d’exploiter la première et la deuxième. L’année prochaine, je prendrai la troisième et ainsi de suite. Une fois qu’une parcelle est vidée, je replante." Et que les amoureux de la nature se rassurent, Quentin plante autant de sapins qu’il n’en coupe.