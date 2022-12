Il tente de faire croire que son fils a consulté des fichiers pédopornographiques

Le 22 avril 2016, une perquisition a été réalisée chez le Marchinois. Lors de ce devoir, la police a saisi plusieurs ordinateurs. L’enquête a révélé que certains d’entre eux avaient été utilisés pour rechercher sur l’internet, télécharger, stocker et consulter des fichiers au contenu manifestement pédopornographique entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2016. "Le prévenu a donc été le détenteur de photos présentant des jeunes enfants mineurs d’âge, nus et dans des positions indécentes ou pratiquant des actes à caractère sexuel", indique la cour d’appel de Liège.

Il implique son fils

Selon les magistrats, il est incontestable que le prévenu a agi avec cette connaissance dès lors qu’il a procédé volontairement, à plusieurs reprises, à des recherches sur des sites internet qu’il cite pour appartenir au milieu de la pornographie au moyen de mots-clefs non équivoques. "Le nombre important d’images litigieuses exclut le caractère involontaire de l’acte, tel qu’allégué par le prévenu, s’agissant au surplus d’images clairement pédopornographiques. Les explications du prévenu concernant l’utilisation de ses ordinateurs par d’autres membres de sa famille sont dénuées de crédibilité."

En effet, le suspect a utilisé le prénom de son fils affublé d’un 10 comme l’âge de ce dernier pour se connecter sur certains sites. Il a donc déclaré qu’il s’agissait sans doute de téléchargements effectués par son fils. "La déclaration du fils du prévenu, X, âgé de 11 ans au moment de son audition, est suffisamment claire pour démontrer qu’il n’a jamais utilisé la session", a retenu la cour.

Délai raisonnable

Les magistrats ont concédé que le délai raisonnable pour être jugé avait été dépassé. La cour d’appel a tenu compte de la gravité de l’atteinte portée à la sécurité des enfants et à leur intégrité physique, la longueur de la période et le caractère répété des faits, la personnalité du prévenu et le mépris pour autrui que ses agissements révèlent, la participation du prévenu à un système portant atteinte à l’intégrité physique et psychique des jeunes victimes représentées sur les images pédopornographiques, dans le but d’assouvir ses propres passions.

Les magistrats ont également retenu l’absence d’antécédent judiciaire spécifique ou significatif.