Quatre jours pour faire la fête au cirque

Et quitte à proposer un programme éclectique, autant également investir tous les lieux possibles et imaginables: sous les gradins, sur scène, dans le bistro ou dans un gîte. Pousser les portes, se renouveler et innover, c’est l’ADN de Latitude 50. L’occasion aussi d’attirer des collaborations prometteuses. "On profitera également de ce rendez-vous pour attirer des publics professionnels en faisait un focus le vendredi sur les résidences pour artistes." Comme toujours, l’accent sera mis sur des compagnies internationales et accessibles à tous les publics. Un événement qui pourrait bien être un nouveau rendez-vous incontournable dans le monde circassien ? "Avec cette première formule, il s’agit d’une mise en jambe et des prémices d’un festival plus important qui se déroulera en 2024 en collaboration avec le Théâtre de Liège et le Théâtre de Namur, annonce le directeur. On doit encore se voir pour rêver cette collaboration et la rendre concrète mais dans l’idée, on proposerait 10 jours de représentations à Liège, Namur et Marchin." Une version XXL du cirque sous toutes ses formes. Amoureux de spectacles, c’est donc d’abord à Grand Marchin qu’il faudra vous rendre ces 8,9, 10 et 11 décembre.

www.latitude50.be