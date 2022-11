Une collaboration entre Marchin, Clavier et Modave pour l’entretien du RAVeL ?

Dans les faits, cette convention n’est plus d’actualité depuis plusieurs années. L’association entre les trois entités a pris fin parce qu’il n’y avait plus les subsides. "Il existait une subvention pour mettre à disposition des ouvriers “Wallonnettes” pour entretenir les sentiers, précise le bourgmestre Adrien Carlozzi. Lorsque cette convention s’est arrêtée, chaque Commune a repris le travail de son côté."

« Collaborer, ça a du sens »

La Commune a d’ailleurs été confrontée récemment au problème. "Durant cet été, je me suis inquiété de la question car nous avons eu des difficultés par rapport à l’entretien. Il avait été fait à Clavier et Modave mais les citoyens déploraient que notre partie n’était malheureusement pas dans le même état. J’avais à l’époque interpellé nos services pour que ce soit réglé le plus rapidement possible", ajoute Adrien Carlozzi. Le mayeur marchinois entend bien désormais remettre à l’ordre du jour cette collaboration entre les services des trois administrations communales. Une façon de mutualiser. "Collaborer et mettre en commun nos outils, ça a du sens. Les citoyens qui se promènent sur le RAVeL ne savent pas sur quel territoire ils se trouvent. Ce serait donc intéressant de pouvoir réaliser cet entretien de concert dans l’intérêt de tout le monde. J’ai interpellé Philippe Dubois, le bourgmestre de Clavier ; Éric Thomas, le bourgmestre de Modave ainsi que les responsables de service des différentes administrations pour entamer les discussions et amorcer la réflexion."