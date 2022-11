Belfius s’en va mais des solutions se dessinent déjà

Coup de massue pour la Commune de Marchin et ses citoyens. Belfius, la dernière banque encore présente sur le territoire marchinois depuis la fermeture de la banque ING en 2021, a confirmé qu’elle allait plier bagage. "On l’a appris en même temps que tout le monde, amorce Adrien Carlozzi, le bourgmestre. On savait que c’était dans l’air du temps mais on n’avait jamais eu de confirmation. En février dernier, j’avais pris les devants en les contactant et ils m’avaient assuré que la fermeture n’était pas à l’ordre du jour. Visiblement, les plans ont changé. Actuellement, nous ne savons toujours pas quand ils prévoient d’enlever le dernier distributeur. On évoque éventuellement le printemps 2023." Belfius suit donc la tendance de nos banques qui désertent de plus en plus nos communes, en zone rurale surtout.