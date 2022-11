Chez Ruelle, à Marchin, on veut de la convivialité

Les fans des Diables pousseront-ils la porte de son café, ce soir ? Jean-Pol Ruelle l’espère. Car depuis une vingtaine d’années, le Marchinois propose un écran géant à ses clients pour tous les matchs des différentes Coupes du monde. Bon, on ne peut pas dire que les premières rencontres, depuis dimanche, ont attiré la grande foule. Et pour le premier des Diables rouges, ce soir ? "C’est un peu l’inconnu. J’ai préparé ma salle avec un grand écran et mon bar mais je n’ai pas fait de pub. Mais bon, les gens savent bien. Et puis chez moi, c’est bon enfant, c’est familial. Il n’y a jamais de débordement." Lorsqu’il propose les matchs du Standard, le café Chez Ruelle attire entre 10 et 20 habitués. Le patron espère faire café plein ce soir. Mais Jean-Pol Ruelle s’étonne néanmoins: les brasseurs n’ont proposé aucun gadget. "J’ai par hasard pu récupérer quatre vareuses… mais rien de plus."