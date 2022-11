Théâtre et musique se conjuguent avec le cirque

Après 10 jours d’immersion avec d’autres jeunes d’horizons différents, Rosalie Ballereau sort grandie de cette expérience. "On n’a jamais appris à jouer la comédie ou à jongler, sourit l’étudiante du conservatoire de Liège. Le challenge était énorme. Rencontrer d’autres disciplines artistiques et on sort ainsi de notre zone de confort. Cela permet aussi de casser les stéréotypes qu’on peut avoir sur les uns et les autres. On partage nos compétences et on découvre l’autre."

Sur scène, impossible de dissocier les musiciens des acteurs ou les théâtreux de circassiens. Il ne s’agit pas d’un enchaînement de prouesses acrobatiques ou clownesques et où les musiciens sont là pour accompagner et sublimer, à l’écart sur la scène. Non, il s’agit de spectacle vivant. Et avec 26 étudiants plus déjantés les uns que les autres, le moins qu’on puisse dire c’est que la scène de Latitude 50 a vécu un grand moment de show. Du cirque rempli de grâce, d’humour, de poésie, de partage, de générosité et de découvertes. Une véritable mise à nu sans fausse note. On reconnaît un bon cliché lorsqu’il est parfaitement maîtrisé et plus c’est gros, plus on se marre. On ne pensait plus rire à l’éternelle tarte à la crème en plein visage: et pourtant, on s’y laisse prendre. "Soyons complètement cons", le message est clair. D’ailleurs il paraît que les artistes, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît.